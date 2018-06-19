Участники акции протеста требуют восстановить в полном объеме льготы для семей погибших воинов и Героев Советского Союза

В Киеве в правительственном квартале из-за проведения акции протеста затруднено движение транспорта.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Правоохранители призывают водителей выбирать маршрут, чтобы избежать пробок.

Как сообщает 5 канал, на протест вышли ветераны Афганской войны и силовых структур, которые требуют не ухудшать им социальные стандарты.

Речь идет о пенсиях и выплатах, в частности, ветераны требуют восстановить в полном объеме льготы для семей погибших воинов и Героев Советского Союза.

Кроме того, бывшие военные настаивают на государственном медицинском страховании - они хотят иметь льготные медуслуги.

В связи с проведением акции движение транспорта частично перекрыто, в частности, по улице Грушевского.