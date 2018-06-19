В Самарском районе Днепра во время движения грузового поезда сошли c рельсов 11 вагонов и локомотив. Авария произошла в утром 19 июня на перегоне Нижнеднепровский узел – Самаровка.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
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Отмечается, в 2 цистернах и 9 вагонах находится металлолом.
Фото: Пресс-служба ГСЧС Украины
"Погибших, пострадавших нет, утечки из цистерн не произошло. Задержки движения нет", – добавили в ГСЧС.
Фото: Пресс-служба ГСЧС Украины
На месте происшествия сейчас дежурят спасатели.
Напомним, под Тернополем два вагона сошли с рельсов из-за того, что воры разобрали пути. Никто из пассажиров и сотрудников железной дороги не пострадал.