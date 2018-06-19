В Харькове задержали взрывателей аптек

В Харьковской области обезврежена преступная группа, которая в 2016-2017 годах выполняла преступные заказы.
Об этом сообщает Генпрокуратура во вторник, 19 июня.
Отмечается, что злоумышленники совершили 12 подрывов и поджогов аптек сети "911" и "Аптека оптовых цен", а также избили депутата местного совета.
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Подозреваемые взяты под стражу без возможности внесения залога. Им грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
Досудебное расследование продолжается, его ход контролирует Генпрокуратура.
Отметим, в 2017 году в Харькое произошла серия взрывов аптек.