Тандит уволился с должности советника главы СБУ

Юрий Тандит, который занимался вопросом обмена пленными, подал заявление увольнении с должности советника главы СБУ.
Об этом во вторник, 19 июня, сообщает Украинская правда со ссылкой на пресс-секретаря СБУ Елену Гитлянскую.
Она подтвердила, что отставку Тандита приняли.
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"Тандит уволился с первого июня по собственному желанию", - отметила она.
Тандит обьяснил, что принял такое решение, потому что хочет "идти дальше". Об этом он сообщил Liga.net.
По его словам, он будет вести телевизионный проект "Добро и зло" на одном из украинских каналов.
Также Тандит заявил, что после увольнения продолжит заниматься вопросом обмена заложников.
Тандита назначили советником главы СБУ в июле 2015 года.