Украинским заробитчанам предложили платить взносы в Пенсионный фонд

Украинцы, которые работают за границей, могут задекларировать свои доходы и уплатить ЕСВ, и на основании этого получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг.



Об этом говорится в сообщении Правительственного портала в сети Facebook.



Отмечается, что распространенным является миф, что в субсидии мгновенно отказывают лицам, которые находились заграницей более 60 дней.

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В правительстве отметили, что факт пребывания за границей не является основанием отказывать в субсидии, если человек получает в Украине пенсию или другие официальные доходы, такие как стипендия, пособие при рождении ребенка, находится на лечении, обучении или в командировке, декларирует в Украине доходы и платит ЕСВ.



"К последнему случаю относятся работники, которые вправе задекларировать в Украине свои заработки, оплатить ЕСВ и на основе этого получить субсидию", - говорится в сообщении.

Напомним, украинцев могут начать лишать субсидий автоматически за просроченную оплату коммуналки.