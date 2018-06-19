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Главная » Страна » На Львовщине пройдут антитеррористические учения

На Львовщине пройдут антитеррористические учения

На Львовщине пройдут антитеррористические учения

Учения пройдут с 20 по 22 июня

19.06.18 88
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Служба безопасности Украины планирует провести антитеррористические тактико-специальные учения во Львовской области.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр СБУ.

Данные учения планируется провести 20-22 июня.

Соответствующие учения пройдут в нескольких локациях Самборского района и ряде населенных пунктов области.

Как пояснили в СБУ, к учениям будет привлечены спецтехника и вооруженные правоохранители, а на отдельных территориях возможно временное введение особого режима передвижения людей и транспортных средств.

"Управление СБУ во Львовской области призывает земляков сохранять спокойствие в связи с вероятным сосредоточением военных и спецназовцев, а также просит граждан должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей (проверка документов, удостоверяющих личность, досмотр личных вещей, возможно временное ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов и т.д.). Подчеркиваем, что все эти действия будут происходить в рамках действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Напомним, СБУ за три года задержала более двух тысяч госслужащих-коррупционеров.

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