Мадьяры в Украине гордятся незнанием украинского языка, - глава комитета Совета Европы

Этнические венгры, живущие в Украине, гордятся тем, что не знают украинского языка, что категорически неправильно.



Об этом заявила глава комитета экспертов Хартии региональных языков и языков нацменьшинств Совета Европы Весна Крнич-Гротич, сообщает DW.



"Помню, когда я посещала регион в Украине, где проживают венгры, то там люди гордились тем, что не знают государственного языка. Это неправильно. Ведь эти люди будут просто исключены из общества. И что они будут делать? Они просто уедут из страны. А этого происходить не должно", - пояснила она.

Она подчеркнула, что представители нацменьшинств должны понимать, что в их интересах - интегрироваться в общество.



По ее мнению, в тексте украинского закона об образовании есть некоторые пункты, которые могут "привести к нежелательным результатам".



В то же время хартия оставляет за страной право решать, на каком уровне и какова доля образовательного процесса будет вестись на языке нацменьшинства, подчеркнула она.

Напомним, в Венгрии на заседание нового правительства Виктора Орбана приняли "меморандум о защите закарпатских венгров". В документе правительство Венгрии предлагает членам НАТО учесть "проблемы национальных меньшинств в Украине, связанные с украинскими законами.