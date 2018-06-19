Раде предлагают повысить до 850 грн штраф за езду без ремня безопасности

Сейчас размер штрафа составляет всего 51 грн

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 8492, согласно которому предусмотрено увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности с 51 до 850 грн.



Об этом сообщила общественная организация Центр демократии и верховенства права.

Документ подали 25 народных депутатов во главе с представителем НФ Антоном Геращенко.



Предлагается установить штраф за непристегнутый ремень безопасности в автомобиле до 850 грн.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что пристегнутые ремни безопасности могут спасти до 50% людей, попавших в ДТП.

Отметим, Верховная Рада 21 декабря 2017 года приняла законопроект № 5364 о реформировании сферы парковки транспортных средств.