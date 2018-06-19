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Главная » Страна » Раде предлагают повысить до 850 грн штраф за езду без ремня безопасности

Раде предлагают повысить до 850 грн штраф за езду без ремня безопасности

Раде предлагают повысить до 850 грн штраф за езду без ремня безопасности
Фото из открытых источников

Сейчас размер штрафа составляет всего 51 грн

19.06.18 56
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В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 8492, согласно которому  предусмотрено увеличение штрафов за игнорирование ремней безопасности с 51 до 850 грн.

Об этом сообщила общественная организация Центр демократии и верховенства права.

Документ подали 25 народных депутатов во главе с представителем НФ Антоном Геращенко.

Предлагается установить штраф за непристегнутый ремень безопасности в автомобиле до 850 грн.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что пристегнутые ремни безопасности могут спасти до 50% людей, попавших в ДТП.

Отметим, Верховная Рада 21 декабря 2017 года приняла законопроект № 5364 о реформировании сферы парковки транспортных средств.

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