Минздрав разработал мобильное приложение для проверки назначенных лекарств

Во вторник, 19 июня, Министерство здравоохранения презентовало новый модуль бесплатного мобильного приложения "Ліки Контроль", который позволит пациентам проверить наличие назначенных врачом препаратов в Национальном перечне основных лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Национальный перечень внесены основные безопасные препараты с доказанной эффективностью, которыми лечат самые распространенные заболевания в Украине. Лекарства, входящие в перечень, пациенты безвозмездно получают во время лечения в стационаре.

"Каждый пациент должен осознавать, какие лекарства ему гарантирует государство. Он должен получить их в полном объеме на весь курс лечения. Каждый врач в больнице знает, что в коротком списке лекарств, которыми он может лечить своего пациента. Благодаря новому модулю в программе "Ліки Контроль" пациенты смогут узнать, какие препараты им гарантируется бесплатно, и выяснить, не забыли ли о них сказать в больнице ", - отметил заместитель министра Роман Илык.

Приложение "Ліки Контроль" помогает узнать все подробности о нужном лекарстве сразу у аптечного окошка или в кабинете врача, а именно:

проверить, входят ли назначенные препараты в программу "Доступные лекарства" и в Нацперечень;

найти более дешевые, но столь же эффективные аналоги лекарств;

ознакомиться с официальными инструкциями применения препаратов;

проверить лекарства визуально на предмет подделки.

"Наша поддержка внедрения Нацперечня будет продолжаться: в частности, планируем в ближайшее время закончить разработку автоматизированной электронной жалобы в случае, если пациент не получил в больнице лекарства, входящие в Нацперечень. Эта жалоба будет адресоваться главному врачу учреждения и местному департаменту здравоохранения с копией на Минздрав, и позволит пациенту с минимумом усилий защитить свое право на бесплатное лечение. Сейчас этот образец жалобы доступен для загрузки как из сайтов о Нацперечне и "Ліки Контроль", так и с самого приложения "Ліки Контроль", - рассказала Виктория Тимошевская, директор программы "Общественное здоровье" Международного фонда "Возрождение".

Напомним, Министерство здравоохранения подготовило проект приказа, отменяющего ежегодные профилактические медосмотры для госслужащих.