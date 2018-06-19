ПАО "Укрзализныця" планирует запустить поезд "Мукачево-Будапешт" на евроколее до конца лета.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил и.о. председателя правления компании Евгений Кравцов.

"К концу лета, за два месяца, по евроколее должны запустить обещанный поезд "Мукачево-Будапешт". Специально для этого, в 500 м от железнодорожного вокзала станции Мукачево, начинаем строить отдельную посадочную платформу. Она будет примыкать к колее стандарта 1435 мм", - написал он.

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Кроме новой платформы планируется привести в порядок около 40 км европути.

Пока же поездам нужно менять колесные пары, что отнимает несколько дополнительных часов в дороге.

Расстояние между Мукачево и Будапештом — около 400 км. Цена на билеты демократична: второй класс — не более 700 гривен, первый класс — около 1000 грн.

Напомним, Укрзализныця будет кормить пассажиров ночных поездов гаспачо и пастой.