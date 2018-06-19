Первый украинский лоукостер назвал цены и направления

Первый украинский лоукостер SkyUp будет осуществлять регулярные рейсы по маршрутам Киев-Харьков и Киев-Одесса.
Продажу билетов на внутриукраинские рейсы авиакомпания откроет в июле, сообщает LIGA.net.
По словам совладельца SkyUp Юрия Альбы, цены на билеты на внутренние рейсы стартуют от 499 гривен.
Кроме того, лоукостер также объявил о планах открыть продажи на три регулярных международных рейса из Киева в Барселону, Ларнаку и Батуми.
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Напомним, первая украинская лоукост-авиакомпания SkyUp получила сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение авиаперевозок, в мае 2018 года.