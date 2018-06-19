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Главная » Страна » Прокуратура и СБУ хотят устроить в Харькове коммунальный коллапс, но этого не будет, - Кернес

Прокуратура и СБУ хотят устроить в Харькове коммунальный коллапс, но этого не будет, - Кернес

Прокуратура и СБУ хотят устроить в Харькове коммунальный коллапс, но этого не будет, - Кернес
Фото: vidrodzhennya.org.ua

Мэр города считает, что кто-то воспользовался "телефонным правом" и дал приказ силовикам устроить управленческий хаос

19.06.18 84
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Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что областная прокуратура и областное управления Службы безопасности Украины оказывают давление на Харьковский городской совет, а также коммунальные предприятия с целью вызвать "коммунальный коллапс" в областном центре. Соответствующее заявление опубликовано на сайте горсовета

"Под вымышленными предлогами представители силовых органов области приходят в мэрию, на все без исключения КП, изымают необходимую для эффективной работы горсовета и предприятий документацию, вызывают руководителей на многочасовые допросы. Поскольку эта ситуация возникла одновременно во всех без исключения КП, нетрудно сделать вывод: кто-то, пользуясь "телефонным правом", дал приказ областным прокуратуре и СБУ организовать управленческий хаос на коммунальных предприятиях Харькова", – заявил Кернес.

По мнению мэра Харькова, конечной целью этих действий должен стать коммунальный коллапс в городе - невывоз мусора, отключение воды и многое другое. 

"Все директора департаментов и КП за годы своей работы показали себя как эффективные менеджеры, которые работают строго в рамках украинского законодательства. При этом почти каждый день областная прокуратура бодро рапортует об открытии очередного уголовного дела против какого-то КП или чиновника горсовета, но, как показывает практика, эти дела чаще всего разваливаются или дорогой в суд, или в самом суде. Переживем и эту волну заказного поиска "жареных" фактов о работе харьковских КП. Я в этом уверен", - отметил Кернес. 

Он также добавил, что действия прокуратуры и СБУ не помешают городским властям выполнять свою работу по благоустройству города.

"Жаль только, что время, которое директора КП могли использовать на то, чтобы работать для Харькова, они должны тратить на малоприятное общение с ангажированными следователями областной прокуратуры и СБУ. Их поиски "грязного белья" не помешают нам готовить город к отопительному сезону и проводить все те работы, которые, как вы и сами видите, в огромных объемах осуществляются сейчас на улицах и во дворах Харькова", - подытожил мэр.

Напомним, ранее в СБУ заявили о задержании за три года во время получения взятки 2 147 государственных служащих. 

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