Москалькова назвала причину недопуска Денисовой к украинским политзаключенным

Сложности с допуском украинского омбудсмена к незаконно удерживаемым в России гражданам Украины якобы связаны с тем, что многие из них являются "гражданами с неурегулированным статусом гражданства".

Об этом после встречи со своей украинской коллегой Людмилой Денисовой 18 июня заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, сообщает ее пресс-служба.

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"Вся сложность этого процесса заключается в том, что большинство граждан в списке, который я направила и получила, имеют два гражданства, поэтому в Украине отказывают российскому консулу в посещении граждан с двумя гражданствами, считая их гражданами Украины. И то же самое происходит на территории России", - сказала Москалькова.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова договорились о посещениях украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии и журналиста Кирилла Вышинского в Херсоне.

Во вторник, 19 июня, Денисова заявила, что эти договоренности не были соблюдены.