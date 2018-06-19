Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Минздрав просит полицию и прокуратуру проверить Охматдет

Минздрав просит полицию и прокуратуру проверить Охматдет

Минздрав просит полицию и прокуратуру проверить Охматдет
Фото: АСН

Внутренняя проверка показала нарушения

19.06.18 1197
1400

Министерство здравоохранения обратилось в Нацполицию, НАБУ и ГПУ с просьбой проверить деятельность детской специализированной больницы Охматдет.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Основанием для обращения стали результаты внутренней проверки больницы и факты, обнародованные в СМИ.

Минздрав просит силовиков проверить получение неправомерной выгоды должностным лицом Охматдета, злоупотребления служебным положением и другие правонарушения.

В письме к правоохранителям говорится, что согласно информации в СМИ, родителей пациентов заставляли покупать дорогостоящие препараты, которые были в наличии на складах больницы. Отмечается, что это подтверждается результатами внутренней проверки НДСБ Охматдет.

Также министерство по предварительному анализу заявок на закупки лекарств за средства госбюджета на 2018 год по программе Детская онкология установило превышение потребности на 7812 единиц (что эквивалентно 63,8 млн гривен).

"Учитывая изложенное, на основании статей 60, 214 УПК Украины Минздрав Украины просит дать правовую оценку приведенным фактам", - говорится в письме Министерства здравоохранения.

Напомним, заместитель главы Минздрава Александр Линчевский во время выступления в Счетной палате заявил, что считает нерезультативным и неэкономным выделение средств из госбюджета на лечение онкологический больных за границей, так как "они все умрут без вариантов".

14
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Минздрав разработал мобильное приложение для проверки назначенных лекарствМинздравие и упокой. Что по-настоящему важно в истории с ЛинчевскимМинздрав в рамках улучшения экстренной медпомощи введет новые виды профессий
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3162
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57402
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 4638
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 10274
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 20557
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 10136
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 16027
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17157
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 10238
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7524
  1. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 3597 / 5971
  2. В Минсоцполитики рассказали, почему у украинцев самые низкие зарплаты в Европе 2683 / 3085
  3. В Москве задержали актеров, вышедших на акцию в поддержку Сенцова 2080 / 2285
  4. Решение об обмене Сенцова могут принять уже сегодня, - Эхо Москвы 1662 / 1849
  5. Зять короля Испании будет сидеть в женской тюрьме 1650 / 1841
  6. Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2" 1648 / 1663
  7. Игра в прятки. Государство возьмет свидетелей под защиту 1634 / 1626
  8. В Днепре нашли затопленную лодку XVI века 1623 / 1826
  9. В России хотят упростить процедуру получения гражданства украинцами 1613 / 1318
  10. Ученые обнаружили на Марсе возможный источник жизни 1601 / 1843
  1. Меандры, паромы и мамонты. Чудеса природы и истории — в Мезинском национальном природном парке 36 / 855
  2. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 21 / 5971
  3. Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2" 9 / 1663
  4. Игра в прятки. Государство возьмет свидетелей под защиту 9 / 1626
  5. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 7 / 3162
  6. Минздравие и упокой. Что по-настоящему важно в истории с Линчевским 7 / 352
  7. Зять короля Испании будет сидеть в женской тюрьме 5 / 1841
  8. Минздрав разработал мобильное приложение для проверки назначенных лекарств 5 / 173
  9. В одесском дельфинарии прямо во время шоу родился дельфиненок 4 / 454
  10. Завтра Рада попытается повысить штрафы за "евробляхи" 4 / 829
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.