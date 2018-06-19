Минздрав просит полицию и прокуратуру проверить Охматдет

Министерство здравоохранения обратилось в Нацполицию, НАБУ и ГПУ с просьбой проверить деятельность детской специализированной больницы Охматдет.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Основанием для обращения стали результаты внутренней проверки больницы и факты, обнародованные в СМИ.

Минздрав просит силовиков проверить получение неправомерной выгоды должностным лицом Охматдета, злоупотребления служебным положением и другие правонарушения.

В письме к правоохранителям говорится, что согласно информации в СМИ, родителей пациентов заставляли покупать дорогостоящие препараты, которые были в наличии на складах больницы. Отмечается, что это подтверждается результатами внутренней проверки НДСБ Охматдет.

Также министерство по предварительному анализу заявок на закупки лекарств за средства госбюджета на 2018 год по программе Детская онкология установило превышение потребности на 7812 единиц (что эквивалентно 63,8 млн гривен).

"Учитывая изложенное, на основании статей 60, 214 УПК Украины Минздрав Украины просит дать правовую оценку приведенным фактам", - говорится в письме Министерства здравоохранения.

Напомним, заместитель главы Минздрава Александр Линчевский во время выступления в Счетной палате заявил, что считает нерезультативным и неэкономным выделение средств из госбюджета на лечение онкологический больных за границей, так как "они все умрут без вариантов".