Сенцов не будет просить Путина о помиловании, - Геращенко

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко выразила возмущение срывом договоренностей о посещении украинским омбудсменом Людмилой Денисовой украинских политзаключенных.

Об этом она написала в Facebook.

"Выражаю возмущение срывом договоренностей о посещением украинской омбудсвумен Л.Денисовой украинских заложников. Людмилу не пускают к Сенцову, Кольченко, Сущенко, Карпюку, другим нашим пленникам, несмотря на договоренности на высшем уровне. Чтобы вы понимали, именно так у нас несколько раз срывалось освобождение заложников. Когда все вроде бы обсудили и договорились, определились со списком и приблизительной датой. И в последнюю минуту - нет, и без объяснений", - написала она.

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Геращенко также прокомментировала заявление пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что Сенцов лично должен обратиться с просьбой о помиловании к президенту России Путину.

"Очевидно, что Сенцов не будет обращаться к Путину, на это российская власть и рассчитывает. В то же время должна напомнить, что для помилования Савченко к Путину формально обратились родственники погибших российских журналистов, и он помиловал, не требовали обращения самой Савченко. А почему бы самому Пескову или омбудсвумен Москальковой не обратиться к Путину с просьбой о помиловании Сенцова? Почему Надежду можно было помиловать без личного обращения, а Олега - нет", - добавила Геращенко.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Людмила Денисова и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова договорились о посещениях украинского режиссера Олега Сенцова в российской колонии и журналиста Кирилла Вышинского в Херсоне.

Во вторник, 19 июня, Денисова заявила, что эти договоренности не были соблюдены.