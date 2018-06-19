Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Новости партнеров Евгения Гапчинская и Кристина Соловий присоединяются к проекту Здійсни мрію

Новости партнеров Евгения Гапчинская и Кристина Соловий присоединяются к проекту Здійсни мрію

<span class="label">Новости партнеров</span> Евгения Гапчинская и Кристина Соловий присоединяются к проекту Здійсни мрію
19.06.18 136
000

Во вторник, 19 июня, в 12:00 в пресс-центре УНИАН состоялся public talk о первом уникальном исследовании "О чем мечтают украинские дети? Как родители влияют на мечты детей? Почему мечтать жизненно необходимо?". Участие в этом важном для общества обсуждении примут известные врачи, психологи, лидеры мнений, художники, звезды, родители и дети.

Исследование проводилось Украинской маркетинговой группой среди здоровых детей и находящихся долгое время на лечении. Результаты ошеломляющие: только 10% маленьких пациентов мечтают без ограничений и барьеров, 90% имеют практические мечты и желания, в основном материальные, бытовые. Среди здоровых детей часть "мечтателей" еще меньше - 5%. Однако у детей, которые столкнулись со сложными заболеваниями, количество материальных желаний вдвое меньше, то есть, их мечты и желания менее эгоцентричны, эти детки стремятся после выздоровления помогать другим и быть полезными в обществе.

Лидия Таран, куратор проекта "Здійсни мрію", рассказывает: "Более двух лет мы вместе с волшебниками и благотворителями исполняем детские мечты. За это время больше всего заявок поступило о подарках, о каких-то вещах, развлечениях. И мы задумались, могут ли материальные желания быть мечтами, в чем различие, почему дети боятся мечтать о чем-то глобальном, грандиозном, почему ограничивают себя? Решено было обратиться за помощью к социологам и психологам".

Результаты опроса дали ответ и на наши ключевые вопросы: как открывать детские мечты и кто может в этом помочь. По статистике, 63% детей верят в Чудо, независимо от состояния здоровья и того, материальны их желания или нет. И это дает простор и возможность учить и вдохновлять детей мечтать, ведь почти все дети (91%) имеют хобби или увлечение. Например, тема творчества, рисования чрезвычайно актуальна как для здоровых детей (40%), так и для детей, находящихся на длительном лечении (51%). Такие творческие занятия могут стать мощным источником вдохновения и расширять кругозор ребенка. А если мечта исполнится, фактически ни один украинский ребенок не собирается останавливаться на достигнутом - и впереди у него появится новая мечта.

И, что самое главное, – большинство детей делятся своими мечтами с родителями (74-76%), а каждый второй ребенок верит, что именно родители могут помочь осуществить мечту. И мы, взрослые, должны осознать свою роль в формировании в детях уверенности в себе, внимания к душевным стремлениям, в развитии и трансформации мечты в профессию. Ведь настоящая мечта и стремления ее реализовать может стать мощным стимулом для того, чтобы двигаться дальше и делать невозможное возможным; а в случае с больным ребенком еще и дает ребенку эмоциональные силы для борьбы с заболеванием.

К сожалению, многие родители (38%) вообще не имеют представления, о чем мечтают их дети, и наименее "слышны" именно нематериальные желания. Если же родители говорят ребенку, что исполнение любой мечты возможно и есть надежда на то, что она осуществится, у ребенка появляется стремление идти к цели. Если же родители говорят, что мечта невозможна или "переводят" на ребенка собственные нереализованные планы, ребенок чувствует боль, у него нивелируется потребность в "мире мечтаний", он фокусируется на удовлетворении исключительно материальных желаний.

Каким бы меркантильным ни был мир взрослых, мы с вами прекрасно понимаем, что будущее начинается с мечты – без границ и до самых звезд! И детские мечты – это будущее нашей страны, ведь его будет проектировать юное поколение. Каким оно будет, зависит сегодня от нас с вами: именно взрослые могут научить детей мечтать и верить, никогда не терять надежды, знать, что в наше время, с его невероятными возможностями и безграничными горизонтами, мир открывает свои объятия именно тем, кто не боится мечтать, отчаянно верит в мечту и движется к ней.

Участники события, которые знают, что такое большие детские мечты и какова сила их исполнения. Певица Христина Соловий про свою мечту петь, художница Евгения Гапчинская историю преодоления и путь к мечте рисовать, звездная мама Ольга Шурова и ее сын Лев о том, как важна поддержка семьи для ребенка, телемама Маричка Падалко с детьми о том, как мечта мотивирует ребенка совершенствоваться, общественный деятель, политик, мастер спорта Украины и член сборной Украины по спортивным танцам на колясках Елена Чинка, директор благотворительного фонда "Ти не один" Власта Шовковская, генеральный директор Украинской маркетинговой группы Наталия Бухалова, президент Украинской ассоциации врачей-психологов Богдан Божук, педиатр с 25-летнем стажем работы с детьми Анна Горбань, психолог проекта "Здійсни мрію" Владимир Миколенко, генеральный директор "Артека" Сергей Капустин, куратор арт-проектов и шеф-редактор "Телекритики" Мария Хрущак, а также неравнодушные к детской мечте социологи, блогеры, художники-иллюстраторы, лидеры мнений, родители и дети.

Ведущая: куратор проекта "Здійсни мрію", телеведущая 1+1 Лидия Таран.

Также в рамках презентации был анонсирован старт арт-марафона: с 27 до 30 июня на Пейзажной аллее в Киеве обустроят 30 квадратных метров для рисования мечтаний, а до конца года каждый желающий может присоединиться к проекту, выложив свой рисунок в соцсеть с хештегом #МояДитячаМрія.

Миссия арт-марафона #МояДитячаМрія – собрать 100 000 рисунков, чтобы вдохновить мечтать других детей, прежде всего - болеющих, тех, кто живет с инвалидностью, и всех-всех, кому очень нужна поддержка. Также мы хотим привлечь внимание 100 000 волшебников, которые смогут подарить детям радость исполнения мечты.  13 000 из них – передадут дети из Международного Детского Центра "Артек". Накануне Нового года тысячи детских мечтаний одновременно поднимутся к звездам в одном Луче желаний, чтобы  показать красоту, энергию и безграничность каждой мечты.

Во время public talk дети нарисовали свои мечты и присоединили их к марафону.

Партнер Здійсни мрію: Украинская ассоциация врачей-психологов

Сайт проекта: wish.1plus1.ua

0
Делятся
Google+
Show
Show
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3162
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57402
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 4638
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 10274
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 20557
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 10136
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 16027
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17157
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 10238
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7524
  1. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 3597 / 5971
  2. В Минсоцполитики рассказали, почему у украинцев самые низкие зарплаты в Европе 2683 / 3085
  3. В Москве задержали актеров, вышедших на акцию в поддержку Сенцова 2080 / 2285
  4. Решение об обмене Сенцова могут принять уже сегодня, - Эхо Москвы 1662 / 1849
  5. Зять короля Испании будет сидеть в женской тюрьме 1650 / 1841
  6. Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2" 1648 / 1663
  7. Игра в прятки. Государство возьмет свидетелей под защиту 1634 / 1626
  8. В Днепре нашли затопленную лодку XVI века 1623 / 1826
  9. В России хотят упростить процедуру получения гражданства украинцами 1613 / 1318
  10. Ученые обнаружили на Марсе возможный источник жизни 1601 / 1843
  1. Меандры, паромы и мамонты. Чудеса природы и истории — в Мезинском национальном природном парке 36 / 855
  2. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 21 / 5971
  3. Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2" 9 / 1663
  4. Игра в прятки. Государство возьмет свидетелей под защиту 9 / 1626
  5. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 7 / 3162
  6. Минздравие и упокой. Что по-настоящему важно в истории с Линчевским 7 / 352
  7. Зять короля Испании будет сидеть в женской тюрьме 5 / 1841
  8. Минздрав разработал мобильное приложение для проверки назначенных лекарств 5 / 173
  9. В одесском дельфинарии прямо во время шоу родился дельфиненок 4 / 454
  10. Завтра Рада попытается повысить штрафы за "евробляхи" 4 / 829
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.