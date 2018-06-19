Во вторник, 19 июня, в 12:00 в пресс-центре УНИАН состоялся public talk о первом уникальном исследовании "О чем мечтают украинские дети? Как родители влияют на мечты детей? Почему мечтать жизненно необходимо?". Участие в этом важном для общества обсуждении примут известные врачи, психологи, лидеры мнений, художники, звезды, родители и дети.

Исследование проводилось Украинской маркетинговой группой среди здоровых детей и находящихся долгое время на лечении. Результаты ошеломляющие: только 10% маленьких пациентов мечтают без ограничений и барьеров, 90% имеют практические мечты и желания, в основном материальные, бытовые. Среди здоровых детей часть "мечтателей" еще меньше - 5%. Однако у детей, которые столкнулись со сложными заболеваниями, количество материальных желаний вдвое меньше, то есть, их мечты и желания менее эгоцентричны, эти детки стремятся после выздоровления помогать другим и быть полезными в обществе.

Лидия Таран, куратор проекта "Здійсни мрію", рассказывает: "Более двух лет мы вместе с волшебниками и благотворителями исполняем детские мечты. За это время больше всего заявок поступило о подарках, о каких-то вещах, развлечениях. И мы задумались, могут ли материальные желания быть мечтами, в чем различие, почему дети боятся мечтать о чем-то глобальном, грандиозном, почему ограничивают себя? Решено было обратиться за помощью к социологам и психологам".

Результаты опроса дали ответ и на наши ключевые вопросы: как открывать детские мечты и кто может в этом помочь. По статистике, 63% детей верят в Чудо, независимо от состояния здоровья и того, материальны их желания или нет. И это дает простор и возможность учить и вдохновлять детей мечтать, ведь почти все дети (91%) имеют хобби или увлечение. Например, тема творчества, рисования чрезвычайно актуальна как для здоровых детей (40%), так и для детей, находящихся на длительном лечении (51%). Такие творческие занятия могут стать мощным источником вдохновения и расширять кругозор ребенка. А если мечта исполнится, фактически ни один украинский ребенок не собирается останавливаться на достигнутом - и впереди у него появится новая мечта.

И, что самое главное, – большинство детей делятся своими мечтами с родителями (74-76%), а каждый второй ребенок верит, что именно родители могут помочь осуществить мечту. И мы, взрослые, должны осознать свою роль в формировании в детях уверенности в себе, внимания к душевным стремлениям, в развитии и трансформации мечты в профессию. Ведь настоящая мечта и стремления ее реализовать может стать мощным стимулом для того, чтобы двигаться дальше и делать невозможное возможным; а в случае с больным ребенком еще и дает ребенку эмоциональные силы для борьбы с заболеванием.

К сожалению, многие родители (38%) вообще не имеют представления, о чем мечтают их дети, и наименее "слышны" именно нематериальные желания. Если же родители говорят ребенку, что исполнение любой мечты возможно и есть надежда на то, что она осуществится, у ребенка появляется стремление идти к цели. Если же родители говорят, что мечта невозможна или "переводят" на ребенка собственные нереализованные планы, ребенок чувствует боль, у него нивелируется потребность в "мире мечтаний", он фокусируется на удовлетворении исключительно материальных желаний.

Каким бы меркантильным ни был мир взрослых, мы с вами прекрасно понимаем, что будущее начинается с мечты – без границ и до самых звезд! И детские мечты – это будущее нашей страны, ведь его будет проектировать юное поколение. Каким оно будет, зависит сегодня от нас с вами: именно взрослые могут научить детей мечтать и верить, никогда не терять надежды, знать, что в наше время, с его невероятными возможностями и безграничными горизонтами, мир открывает свои объятия именно тем, кто не боится мечтать, отчаянно верит в мечту и движется к ней.

Участники события, которые знают, что такое большие детские мечты и какова сила их исполнения. Певица Христина Соловий про свою мечту петь, художница Евгения Гапчинская историю преодоления и путь к мечте рисовать, звездная мама Ольга Шурова и ее сын Лев о том, как важна поддержка семьи для ребенка, телемама Маричка Падалко с детьми о том, как мечта мотивирует ребенка совершенствоваться, общественный деятель, политик, мастер спорта Украины и член сборной Украины по спортивным танцам на колясках Елена Чинка, директор благотворительного фонда "Ти не один" Власта Шовковская, генеральный директор Украинской маркетинговой группы Наталия Бухалова, президент Украинской ассоциации врачей-психологов Богдан Божук, педиатр с 25-летнем стажем работы с детьми Анна Горбань, психолог проекта "Здійсни мрію" Владимир Миколенко, генеральный директор "Артека" Сергей Капустин, куратор арт-проектов и шеф-редактор "Телекритики" Мария Хрущак, а также неравнодушные к детской мечте социологи, блогеры, художники-иллюстраторы, лидеры мнений, родители и дети.

Ведущая: куратор проекта "Здійсни мрію", телеведущая 1+1 Лидия Таран.

Также в рамках презентации был анонсирован старт арт-марафона: с 27 до 30 июня на Пейзажной аллее в Киеве обустроят 30 квадратных метров для рисования мечтаний, а до конца года каждый желающий может присоединиться к проекту, выложив свой рисунок в соцсеть с хештегом #МояДитячаМрія.

Миссия арт-марафона #МояДитячаМрія – собрать 100 000 рисунков, чтобы вдохновить мечтать других детей, прежде всего - болеющих, тех, кто живет с инвалидностью, и всех-всех, кому очень нужна поддержка. Также мы хотим привлечь внимание 100 000 волшебников, которые смогут подарить детям радость исполнения мечты. 13 000 из них – передадут дети из Международного Детского Центра "Артек". Накануне Нового года тысячи детских мечтаний одновременно поднимутся к звездам в одном Луче желаний, чтобы показать красоту, энергию и безграничность каждой мечты.

Во время public talk дети нарисовали свои мечты и присоединили их к марафону.

Партнер Здійсни мрію: Украинская ассоциация врачей-психологов

Сайт проекта: wish.1plus1.ua