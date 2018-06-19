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На Буковине неизвестные напали на пограничников

На Буковине неизвестные напали на пограничников
Фото: ГПСУ

Хранители границы вынуждены были применить оружие

19.06.18 59
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Во вторник, 19 июня, в Черновицкой области группа неизвестных напала на пограничников. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

"Около 16.00 во время охраны государственной границы и преследования нарушителей в Сторожинецком районе Черновицкой области неизвестные лица в количестве до 20 человек попытались блокировать движение пограничного наряда и даже предприняли попытку группового нападения на пограничный наряд", - говорится в сообщении.

В итоге пограничники вынуждены были защищаться. После предупреждения и выстрела вверх пограничный наряд применил табельное оружие по ногам одного из нарушителей. 

Благодаря действиям резервов пограничного подразделения во взаимодействии с подразделениями Национальной полиции ситуация была локализована. С целью стабилизации обстановки на государственной границе проводится комплекс дополнительных оперативно-профилактических мероприятий.

В Госпогранслужбе добавили, что в последнее время на границе усилены меры по борьбе с организованной преступности. В то же время активные действия пограничников вызывают агрессивную реакцию со стороны представителей преступных группировок, которые пытаются препятствовать хранителям границы в выполнении служебных обязанностей, а иногда и применяют силу в их отношении. Также правонарушители пытаются подстрекать местное население к проведению акций протеста и блокирования пограничных нарядов.

Ранее пограничники Харьковского отряда в Волчанском районе нашли и демонтировали трубопровод.

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