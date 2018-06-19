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<span class="label">Новости партнеров</span> Фильм Бальтасара Кормакура "Во власти стихии" выходит в прокат

Новости партнеров Фильм Бальтасара Кормакура "Во власти стихии" выходит в прокат

19.06.18 19
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21 июля в украинский прокат выходит фильм Бальтасара Кормакура ВО ВЛАСТИ СТИХИИ. В основу фильма легла потрясающая история о двух моряках, которые решают перегнать яхту из Таити в Сан-Диего. Роли в фильме сыграли Шейлин Вудли  и Сэм Клафлин.

Тэми Олдэм Эшкрафт (Вудли) и Ричард Шарп (Клафлин) не могли и представить, что им придётся бороться со стихией, оказавшись в эпицентре одного из самых страшных ураганов в истории. Когда шторм стихает, Тэми приходит в себя и обнаруживает, что Ричард серьёзно ранен, а от яхты почти ничего не осталось. Надежды на спасение практически нет. Тэми предстоит найти в себе силы и мужество, чтобы попытаться спастись самой и сохранить жизнь мужчине, которого она по-настоящему любит. Это незабываемая история о торжестве человеческого духа, о всепобеждающей силе любви.

Работа над фильмом ВО ВЛАСТИ СТИХИИ началась с бестселлера Тэми Олдэм Эшкрафт о целеустремлённости, выдержке, трагическом стечении обстоятельств и, в конечном итоге, спасительной, лечебной силе любви. Свою историю о 41-дневном путешествии с места крушения Эшкрафт описала на страницах книги "Во власти стихии. Реальная история любви, суровых испытаний и выживания в открытом океане". Однако никакой морской закон не мог подготовить Тэми и её жениха Ричарда к урагану 1983 года, который накрыл их 13-метровую яхту и вынудил моряков серьёзно отклониться от курса.

Эшкрафт начала писать свою книгу спустя 10 лет после инцидента и на ее создание ушло 4 года.

Перед съемками фильма Тэми Эшкрафт пригласила создателей фильма к себе домой на Острова Сан-Хуан и поделилась своими воспоминаниями, дневниками и фотографиями, вплоть до малейших нюансов. Она хотела, чтобы кинематографисты поняли, насколько она любила Ричарда и сколько ужасов она натерпелась в открытом море. 

Бальтасар Кормакур – один из немногих режиссёров, кто мог бы справиться с фильмом ВО ВЛАСТИ СТИХИИ. Он – квалифицированный моряк мирового класса. Имея в послужном списке исландский фильм ПУЧИНА и недавно вышедшую картину ЭВЕРЕСТ, он хорошо понимал всю специфику историй о выживании, которые снимаются в основном на камеру. Как и эти два фильма, ВО ВЛАСТИ СТИХИИ был чем-то большим, чем обычный фильм-катастрофа.

"Мне нравится выходить в открытое море, в молодости я даже участвовал в регатах, поэтому этот материал пробудил во мне интерес, – объясняет Кормакур. – Мне понравилась структура сценария, понравилось, как раскрываются факты прошлого и как они влияют на развитие истории в настоящем, как те или иные события сказываются на отношениях. Мне кажется, в этом сценарии нашли отражение сразу несколько жанров. Хорошей мелодраме нужно какое-то препятствие, и кораблекрушение в открытом море стало отличным препятствием. То, как в наиболее трудные моменты жизни любовь помогает нам перебороть любые невзгоды, было мне очень знакомо".

Бальтасар Кормакур – опытный искатель приключений, поэтому подошёл к съёмочному процессу со знанием дела. Чтобы получить минимальное представление о том, через что довелось пройти влюблённым, режиссёр был намерен снимать большую часть фильма в открытом море на камеру. Однако он никогда не предлагал актёрам что бы то ни было, что не рискнул бы сделать сам. Клафлин утверждает, что это качество он особенно ценил в Кормакуре.

"Бальтасар – настоящий викинг. Буквально, – улыбается актёр. – Когда такой человек снимает фильм, всем актёрам спокойно, особенно если фильм такой, как наш. Он очень уважителен к природе и чувствует себя в любой стихии, как рыба в воде. Я думаю, именно поэтому фильм ЭВЕРЕСТ получился настолько замечательным – актёры фактически оказались в тех же условиях, что и их персонажи. Для нас с Шейлин подобное плавание было в новинку, но Бальтасар хотел, чтобы мы понимали, что делаем, а не притворялись. Он не только хотел, чтобы мы все пережили сами, но и сам хотел при этом присутствовать. Он очень жизнерадостен и терпелив, у него получалось все настолько слаженно, что мне и самому захотелось всему научиться. Он чётко знает, что хочет увидеть в кадре, но всегда готов обсудить тонкости с актёром. Кроме того, он не боится довести и актёров, и команду до крайности. Он твёрдо уверен в том, на что мы способны, и бесстрашно подводит нас к этой черте. Все на съёмочной площадке выкладывались на полную катушку, и в этом была его заслуга".

Большую часть фильма опытная морячка Тэми в исполнении Шейлин Вудли пытается привести повреждённое судно поближе к берегу. Вудли много тренировалась перед съёмками, чтобы обрести и закрепить навыки навигации. "Я люблю плавать, вообще в воде чувствую себя очень комфортно, – говорит актриса. – На протяжении нескольких месяцев перед съёмками я училась навигации на различных судах. По приезду на Фиджи, я тренировалась ещё около месяца перед съёмками".

Фильм ВО ВЛАСТИ СТИХИИ снимался на протяжении 49 дней, в основном на Фиджи. Несколько недель съёмочная группа провела в павильонах на студии в Новой Зеландии. Большая часть водных съёмок велась в открытом море на Фиджи.

"Я убеждён, что подобный опыт полезен для таких фильмов, – считает Кормакур, – опыт съёмок на натуре, в недружелюбных погодных условиях, когда один противостоит стихии. В нашем случае – одна. Во-первых, зритель чувствует, что его не обманывают, а во-вторых, актёры и съёмочная группа пропитываются историей, её эмоциональностью. Мы находились в открытом море по 12-14 часов в день, волны бились о борта лодок. Это ощущение невозможно воспроизвести искусственно. Мы получили исчерпывающее понимание того, что испытали Тэми и Ричард. Особенно это было ценно для актёров, у которых проявились все скрытые резервы. Поэтому я предпочитал снимать на натуре всегда, если это было в достаточной степени безопасно".

Явным преимуществом Кормакура можно считать то, что он – заправский моряк и чувствует себя в открытом море так комфортно, как может себя чувствовать только коренной островитянин.

 В прокате фильм можно будет увидеть с 21 июня.

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