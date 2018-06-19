Верховная Рада освободила участников ООС от уплаты военного сбора

Изменения направлены на сохранение существующих льгот по уплате военного сбора

Депутаты Верховной Рады внесли изменения в Переходные положения Налогового кодекса относительно отношений, связанных с проведением мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Закон №8349 поддержали 229 народных депутатов.

Внесенные изменения направлены на сохранение существующих льгот по уплате военного сбора работников правоохранительных органов, военнослужащих и других лиц, которые будут принимать участие не в АТО, а в Операции Объединенных сил (ООС).

Также сохранены льготы по НДС для операций по ввозу ряда специальных средств индивидуальной защиты военных (бронежилеты, шлемы), лекарственных средств и медицинских изделий, продукции оборонного назначения на период ООС.

Напомним, 30 апреля 2018 года на территории Донецкой и Луганской областей началась Операции объединенных сил.