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Освобождение заложников Кремля

В России прокомментировали состояние здоровья Кольченко

В России прокомментировали состояние здоровья Кольченко
Александр Кольченко / Фото: svoboda.org

"В стационарном лечении он не нуждается"

19.06.18 26
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Состояние здоровья у политзаключенного украинца Александра Кольченко, который находится в российской колонии, "не вызывает опасений у врачей".

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Челябинской области.

"Состояние здоровья осужденного Александра Кольченко удовлетворительное. В стационарном лечении он не нуждается", - говорится в сообщении.

 

Также в ГУФСИН сообщают, что после окончания голодовки Кольченко прошел общеклиническое обследование, в результате которого каких-либо патологических отклонений у него не выявлено.

"В настоящее время показаний для нахождения в условиях стационара медицинской части исправительного учреждения у осужденного Кольченко нет. Планируется его перевод в отряд для дальнейшего отбывания наказания", - говорятся в сообщении.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко. 7 июня он прекратил голодать в связи с состоянием здоровья.

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