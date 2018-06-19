Гроза над Азовом. Сможет ли Украина дипломатическим путем выйти из назревающего кризиса

Пока Россия усиливает флот в Азовском море и терроризирует экипажи судов, направляющихся в украинские порты, в Киеве спорят о необходимости денонсации договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Фокус узнавал, как Украина может противостоять угрозе с моря

Россия усиливает группировку военных кораблей в Азовском море, а пограничная служба ФСБ второй месяц продолжает терроризировать экипажи судов, направляющихся в украинские порты. О потенциальной угрозе в регионе прямо заявляют эксперты международных аналитических центров. Вместе с тем в Киеве ведутся споры о необходимости денонсации договора с Российской Федерацией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива.

20 июня парламентский комитет по иностранным делам собирается на заседание, посвященное вопросу вероятной денонсации договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом Фокусу сообщила председатель комитета народный депутат Анна Гопко.

"Если вопрос денонсации актуален, то важно взвешено принимать решение, чтобы в будущем оно не стало ошибочным"

"Проект постановления был зарегистрирован еще в 2015 году, но тогда его вернули на доработку. Была необходимость согласовать вопрос с профильными министерствами и спецслужбами. Прошло три года, ситуация не изменилась, наоборот, стала более сложной. Украина уже подала иски во всевозможные инстанции, если вопрос денонсации актуален, то важно взвешено принимать решение, чтобы в будущем оно не стало ошибочным", – утверждает Гопко. Депутат отмечает, что на заседании комитета ожидается присутствие представителей Совета национальной безопасности и обороны, министерств иностранных дел и инфраструктуры, Государственной пограничной службы и Службы безопасности Украины.

Напомним, 18 июня секретарь СНБО Александр Турчинов заявил о возможности провокаций со стороны России в Азовском море, обратив внимание на усиление ее десантных возможностей в регионе.

"Вместе с тем Объединенные силы готовы адекватно реагировать на любые провокации", – заявил Турчинов во время встречи с послом Великобритании Джудит Гоф.

Ранее президент американского аналитического центра The Jamestown Foundation Глен Говард предупреждал, что Украина не использует все возможности для усиления национальной безопасности. Он отметил, что Киев должен назвать четкие дедлайны в ситуации с американскими катерами класса Island. Напомним, катера были бесплатно предложены Украине правительством США еще в 2014 году. До настоящего времени суда стоят в порту Балтимора.

Американские катера класса Island были бесплатно предложены Украине еще в 2014 году. До настоящего времени суда стоят в порту Балтимора

Собеседник Фокуса в Генеральном штабе вооруженных сил рассказывает, что контракт на передачу катеров проходит межведомственное согласование.

"В начале июня была встреча с уполномоченной стороной из США, все вопросы согласовали, скоро будет готовый документ", – обещает собеседник. Он затруднился назвать сроки появления катеров в водах Украины.

Историческое наследие

В конце мая в Керчь беспрепятственно вошли три российских артиллерийских катера из состава Каспийской флотилии. Суда несут на борту крылатые ракеты класса "Калибр", которые уже использовались российской армией в Сирии. Вместе с ними переход совершили водолазный катер и рейдовый буксир.

Представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин рассказал Фокусу, что РФ постоянно осуществляет задержание и осмотр всех судов, следующих из портов в Мариуполе и Бердянске. За прошлый месяц корабли береговой охраны пограничной службы ФСБ России более 40 раз задерживали украинские суда в Азовском море.

"Они спекулируют договором о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива и творят бесчинства. Я настаиваю на том, чтобы договор был денонсирован. Но это должно быть в комплексе с принятым законом о внутренних водах, территориальном море и близлежащей зоне. Проблема никуда не денется и не рассосется, как думаю некоторые. Сейчас ведется комплексная работа. Я знаю, что некоторые украинские ведомства оказывают давление в вопросе денонсации договора с Россией. Думаю, что было бы полезно, если бы наши политики побывали на побережье и своими глазами оценили обстановку", – заявил Бабин в разговоре с Фокусом.

"Проблема не рассосется, как думаю некоторые. Нашим политикам было бы полезно побывать на побережье и своими глазами оценить обстановку"

Представитель президента напоминает, что договор был подписан под давлением со стороны Российской Федерации. В 2003 году, во время кризиса вокруг острова Тузла, Москва принудила Киев отказаться от норм международного права в угоду подписанному договору.

Бывший директор департамента Службы внешней разведки Василий Богдан говорит, что вопрос делимитации и демаркации границ с Российской Федерацией специально затягивался со стороны Москвы. Главной целью был "возврат Крыма".

"После незаконного строительства Керченского моста Москва начала сильнее давить в Азовском регионе. По моей информации, штаб Объединенных сил и Генеральный штаб вооруженных сил применяют все возможные меры, чтобы не допустить агрессии. Украина четко заявила, что настаивает на дипломатическом решении конфликта, нас поддерживают в этом вопросе международные партнеры. Не стоит поддаваться панике, у нас есть все возможности не допустить эскалации напряженности", – сказал Богдан Фокусу.

По его мнению, прежде чем денонсировать договор по Азовскому морю, необходимо взвесить все факты. Он напоминает, что соглашение с Российской Федерацией относительно пребывания Черноморского флота (ЧФ) в Крыму до сих пор не разорвано. Напомним, что в 2014 году Министерство юстиции приняло решение не разрывать так называемые "Харьковские соглашения" по ЧФ РФ. По утверждению министра юстиции Павла Петренко, документ должен стать доказательной базой для подтверждения прав Украины в судах, в том числе и прав на компенсацию убытков.

Суд да дело

В феврале 2018 года президент Петр Порошенко подписал распоряжение относительно представительства Украины в рассмотрении в Международном арбитражном суде относительно нарушения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. Украинскую сторону представляет заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль. В разговоре с Фокусом она подчеркнула, что РФ сделала возражение относительно юрисдикции. Сейчас Украина готовит ответ на поступившие возражения, а по их сути арбитраж примет решение про бифуркацию или рассмотрение по сути.

"Мы сегодня готовим эти документы. Российская Федерация нарушила наши суверенные права в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, которые гарантированны Конвенцией ООН по морскому праву. И продолжает провоцировать в Азовском море с целью ухудшить ситуацию в правовом споре", – заявила она.

Зеркаль добавила, что выступает против денонсации договора об использовании Азовского моря и Керченского пролива, поскольку это может навредить Украине в международном арбитраже. Она отмечает, что решение всех правовых вопросов по морскому праву должно быть принято в рамках судебного спора, а не путем денонсации договоров.

Отметим, что согласно закону о международных договорах, инициатором денонсации может быть президент Украины или Кабинет министров. Решение об этом издаются в форме указов или постановлений. Если договор был ратифицирован в парламенте, то для его отмены необходимо соответствующее решение Верховной Рады.