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Фото Возле здания Кабинета министров полиция задержала мужчину с автоматом

<span class="label red">Фото</span> Возле здания Кабинета министров полиция задержала мужчину с автоматом
Фото: Пресс-служба МВД

Предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику

19.06.18 75
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Возле здания Кабинета министров Украины правоохранители задержали мужчину с автоматом Калашникова.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Молодой парень в амуниции и маске на лице вышел из такси возле Кабмина и двигался в направлении Верховной Рады Украины, где состоялась массовая акция. Его задержали: во время поверхностного осмотра у него изъяли предмет, похожий на карабин, два кастета, ножи и дымовую шашку", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел на перекрестке улицы Грушевского и Садовой.

"Для проведения проверки его задержали: в ходе поверхностного осмотра у него обнаружили карабин, который визуально напоминает автомат Калашникова, а также кастеты, ножи и дымовую шашку. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Печерского управления полиции, которая изъяла указанные предметы", - сообщили в полиции.

По словам правоохранителей, молодой человек не смог объяснить происхождение этих вещей. Однако предварительно установлено, что оружие принадлежит его родственнику.

Задержанного доставили в территориальное управление полиции, с ним общаются следователи. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка этому событию.

Напомним, ночью 4 июня в селе Гореничи под Киевом неизвестные обстреляли автомобиль Range Rover. За рулем находился 23-летний Максим Ковтуненко, он погиб на месте от полученных ранений. Как сообщили СМИ, автомобиль принадлежит вице-президенту столичной Федерации бокса Александру Лищенко (известному как криминальный авторитет "Лича"). 

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