Въезд в центр Киева может стать платным

Столичные эксперты планируют уменьшить количество автомобилей, которые ежедневно въезжают в центр Киева.
Об этом в своем Facebook сообщает Институт Генерального плана Киева.
По словам экспертов, на данный момент в столице зарегистрировано более 900 тыс. автомобилей. Кроме того, ежедневно в столицу прибывает огромное количество автомобилей из других регионов Украины. По статистике, в утренний час "пик" в столицу въезжает около 100 тыс. авто, большинство из которых проезжает центральную часть Киева в связи с недостаточным количеством объездных дорог.
Cпециалисты озвучили планы по решению этих проблем, основываясь на зарубежном опыте:
- Заинтересовать население ездить в общественном транспорте
- Построить перехватывающие паркинги (стоянки у станций метро)
- Сортировать парковочные места вдоль улиц;
- Четко контролировать правила парковки в разрешенных местах и высокие штрафы за их нарушение.
Также эксперты планируют постепенно ввести в Киеве платный въезд в центр. Тарифы на парковку предлагают установить с индексом увеличение на центральную зону.
Напомним, в Украине показали, как будет меняться транспорт до 2030 года.