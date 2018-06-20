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Ситуация на Донбассе

Оккупанты нарушали режим тишины на всех направлениях

Оккупанты нарушали режим тишины на всех направлениях
Фото: Facebook.com/ato.news

Сегодня ночью интенсивность боевых действий уменьшилась

20.06.18 25
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Оккупанты 26 раз за сутки нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

На горловском направлении боевики пытались ослабить оборонительные рубежи ВСУ в районе Артемово.

На донецком направлении около Авдеевки и Песок оккупанты вели провокационный огонь из стрелкового оружия.

Остается напряженной ситуация на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Старогнатовка, Чермалык, Талаковка и Водяное.

"Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали противнику на использование им артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения и не позволили врагу улучшить тактическое положение. Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения. По данным разведки три оккупанта ранены", – говорится в сообщении.

Сегодня ночью интенсивность боевых действий уменьшилась. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия.

Отметим, 18 июня активные военные действия продолжались в Луганской области, где боевики прибегли к провокационным действиям в районе Новотошковского, а на горловском направлении – в районе населенного пункта Верхнеторецкое.

 

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