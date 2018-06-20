Оккупанты нарушали режим тишины на всех направлениях

Оккупанты 26 раз за сутки нарушали режим прекращения огня, из них 3 раза применяли запрещенное минскими договоренностями тяжелое вооружение.



Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.



На горловском направлении боевики пытались ослабить оборонительные рубежи ВСУ в районе Артемово.



На донецком направлении около Авдеевки и Песок оккупанты вели провокационный огонь из стрелкового оружия.

Остается напряженной ситуация на мариупольском направлении в районах населенных пунктов Старогнатовка, Чермалык, Талаковка и Водяное.



"Подразделения Объединенных сил адекватно отвечали противнику на использование им артиллерии, минометов, БМП и стрелкового вооружения и не позволили врагу улучшить тактическое положение. Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения. По данным разведки три оккупанта ранены", – говорится в сообщении.

Сегодня ночью интенсивность боевых действий уменьшилась. Продолжались бои с применением только стрелкового оружия.

Отметим, 18 июня активные военные действия продолжались в Луганской области, где боевики прибегли к провокационным действиям в районе Новотошковского, а на горловском направлении – в районе населенного пункта Верхнеторецкое.