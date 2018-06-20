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Видео, фото В Харьковском горсовете распылили газ

<span class="label red">Видео, фото</span> В Харьковском горсовете распылили газ
Фото: Pavel Velitskiy

Правоохранители провели эвакуацию

20.06.18 51
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В Харьковском горсовете человек с шевроном муниципальной охраны распылил газ из баллончика в сторону активистов, которые пытались подняться в зал. Также в помещении подожгли дымовые шашки.

Об этом сообщает Громадське.Харкив.

Утром 20 июня под харьковской мэрией проходил пикет с участием активистов, требовавших свободного входа на сессии горсовета.

Активисты с плакатами "Власть нас не слышит" и "Открытый совет" выступали за обеспечение свободного доступа всех желающих на сессии горсовета. Около 30 человек митинговали под зданием, а потом сумели прорваться в мэрию.

В 10:07 в дежурную часть ГСЧС поступил звонок по поводу задымления второго этажа горсовета. На месте работали 3 отделения ГСЧС, двое на автоцистерне и одно - на лестнице. Была проведена эвакуация из помещения. На месте работает оперативная группа ГСЧС и правоохранителей. 

Напомним, в харьковском метро "взбунтовались" турникеты и "подняли" плату за проезд.

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