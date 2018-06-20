У главы офиса Совета Европы в Украине в киевском ресторане вытащили $3400

В киевском ресторане карманники обокрали шведского дипломата - главу офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга.
Об этом сообщает Страна со ссылкой на источники в МВД.
По данным издания, Энберг стал жертвой ресторанных карманников, когда решил перекусить во французском ресторане-пекарне "Paul" на улице Городецкого, 6.
Из его сумки воры вытащили 3400 долларов США наличными.
Сейчас полиция осматривает видеозаписи и активно ищет воров.
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Напомним, В Киеве неизвестные ограбили квартиру главного редактора издания РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, подозреваемого в госизмене.