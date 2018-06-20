Суд пересмотрит решение об аресте Савченко

Шевченковский районный суд Киева рассмотрит ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения арестованному народному депутату Надежде Савченко 22 июня.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Шевченковского райсуда.

"В Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об изменении меры пресечения (в порядке ст. 201 УПК Украины), поданное защитником подозреваемой Савченко. Судебное заседание по рассмотрению указанного ходатайства назначено на 22 июня 2018 в 13:00 в помещении Шевченковского районного суда Киева по адресу: г. Киев, Дегтяревская, 31-А", - говорится в сообщении.

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Напомним, 22 марта Верховная Рада поддержала представление Генпрокуратуры на снятие неприкосновенности с Надежды Савченко.

23 марта Шевченковский районный суд Киева постановил взять ее под стражу на два месяца. Ей инкриминируют взаимодействие с главарями боевиков "ДНР/ЛРН", сговор с руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и подготовку теракта в Верховной Раде. Его целью, по версии Генпрокуратуры, было физическое уничтожение руководства государства и захват власти.

Савченко признала, что причастна к вывозу оружия с оккупированных территорий и разговорам об организации терактов. Но назвала это собственной спецоперацией.