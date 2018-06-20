СБУ заблокировала в Украине международную платежную систему

Платежная система "TYME" сотрудничала с российской компанией, находящейся под санкциями

Служба безопасности Украины отменила регистрацию в Украине международной платежной системы "TYME". Причиной послужило то, что система сотрудничала с российской компанией, находящейся под санкциями.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Спецслужба установила, что одна из запрещенных в Украине российских платежных систем во избежание действия примененных к ней ограничений использует для перевода средств в Украину возможности партнера - международной платежной системы "TYME".

"Внедрение платежными системами этого противоправного механизма подтверждено соответствующими документальными материалами. СБУ проинформировала Национальный банк Украины о рисках возникновения угроз национальной безопасности в связи с такой деятельностью", - говорится в сообщении.

На основании материалов СБУ НБУ принял решение об отмене регистрации международной платежной системы "TYME".

"Служба безопасности Украины ранее уже информировала НБУ о другой международной платежной системе, которая осуществляла сотрудничество с запрещенными в Украине контрагентами. В связи с этим Национальный банк применил к ней ограничительные меры", - добавили в спецслужбе.

В настоящее время указанная международная платежная система прекратила сотрудничество с платежными системами РФ.

С какой именно российской платежной системой было сотрудничество в СБУ не сообщают.

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Напомним, в прошлом году в РФ запретили переводить деньги в Украину через иностранные платежные системы.