Конституционный суд одобрил президентскую версию отмены депутатской неприкосновенности

Во вторник, 19 июня, Конституционный Суд признал конституционным президентский законопроект №7203 об отмене депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает пресс-служба суда.

КС в закрытом режиме рассматривал дело по конституционному обращению Рады о конституционности законопроекта. Судьей-докладчиком по данному вопросу был Александр Тупицкий.

Конституционный Суд признал, что законопроект Порошенко соответствует ст. 157 и 158 Конституции.

"В то же время Конституционный Суд Украины обращает внимание, что принимая решения об отмене депутатской неприкосновенности, необходимо учитывать состояние политической и правовой системы Украины", - говорится в решении суда.

КС подчеркивает, что неприкосновенность не является привилегией депутата, а защищает от незаконного вмешательства в его деятельность.

Решение является окончательным, обязательным и не может быть оспорено.

Напомним, 19 октября 2017 года Верховная Рада направила на экспертизу в Конституционный суд два законопроекта относительно отмены депутатской неприкосновенности.

Президентский законопроект (регистрационный номер 7203) предусматривает исключить из действующей редакции Основного закона норму о том, что "народные депутаты не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы".

При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Законопроектом предлагается отменить неприкосновенность народных депутатов с 1 января 2020 года.

Депутатский законопроект (регистрационный номер 6773, подан народным депутатом Юрием Левченко и еще 157 депутатами) также предлагает исключить из действующей редакции Конституции норму о том, что "народные депутаты Украины не могут без согласия Верховной Рады Украины быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы". При этом вносятся изменения в Заключительные положения Конституции, которыми предусмотрено, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Депутатский законопроект Конституционный суд признал соответствующим Конституции 6 июня.