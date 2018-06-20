В Броварах (Киевская область) горит крыша 5-этажного дома.



Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области на своей странице в Facebook.



"Пылает крыша пятиэтажного дома на улице Гагарина, 16. Сейчас продолжается ликвидация пожара. Охрану общественного порядка на месте происшествия обеспечивают работники Броварского отдела полиции", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что жильцов дома эвакуируют. По предварительной информации, пострадавших нет.





На месте пожара также дежурят работники медслужбы. Устанавливаются все причины и обстоятельства пожара.

Напомним, 28 мая в Киеве загорелось здание неработающего кинотеатра "Экран" на проспекте Победы, 117.