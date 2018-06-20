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"Відродження" призывает МВД наказать виновных в столкновениях возле Харьковского горсовета

"Відродження" призывает МВД наказать виновных в столкновениях возле Харьковского горсовета
facebook.com/Pavel Velitskiy

Протестующие при бездействии полиции попытались сорвать сессию горсовета

20.06.18 117
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В партии "Відродження" считают действия протестующих, которые сегодня, 20 июня, пытались сорвать сессию Харьковского городского совета, провокацией, направленной на срыв стабильной работы горсовета. МВД призывают как можно быстрее расследовать этот инцидент, оперативно найти нарушителей и привлечь их к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Мэр города Геннадий Кернес охарактеризовал сегодняшние события как провокацию, поддержанную полицией.

"В здание Харьковского городского совета сегодня ворвались несколько десятков агрессивно настроенных людей спортивного телосложения. На втором этаже мэрии они разбили стекло, устроили погром и драку, во время которой распылили в коридорах мэрии газ, а затем подожгли дымовые шашки. Многим работникам горсовета, которые надышались дыма, понадобилась медицинская помощь. Одного из моих заместителей бросили в мусорный бак. Полиция за всем этим наблюдала словно со стороны. Не вмешивалась. Вероятно, потому, что "активисты", которые ворвались в мэрию, были людьми руководителя областного Управления СБУ Носача", – прокомментировал инцидент Кернес.

По его словам, городской совет всеми способами, предусмотренными украинским законодательством, будет обжаловать бездействие сотрудников харьковского СБУ, прокуратуры и полиции.

"Мы не оставим это событие без последствий. Я обращусь к депутатам парламента, лидерам фракций с предложением заслушать в Верховной Раде объяснения руководителя Службы безопасности Украины о действиях его харьковского подчиненного, который организовал погром в здании Харьковского городского совета. Я благодарен депутатам Харьковского городского совета, которые в заполненной газом сессионном зале проявили принципиальность и продолжили работать", – добавил Кернес.

Напомним, утром 20 июня под харьковской мэрией проходил пикет с требованием свободного входа на сессии горсовета. Около 30 человек митинговали под зданием, а потом сумели прорваться в мэрию. Внутри они зажгли файеры, также в помещении горсовета распылили газ.

Также протестующие, среди которых были представители "Национального корпуса", бросили в мусорный бак заместителя мэра Андрея Руденко, когда он вышел из здания горсовета.

В Нацполиции сообщили, что устанавливают все подробности инцидента и открыли уголовное производство по статье хулиганство.

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