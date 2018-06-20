На волю, в пампасы. 5 правил для оформления согласия на выезд ребёнка за границу

Школьные каникулы в самом разгаре, очереди за биопаспортами поредели, и многие родители хотят вывезти своих чад за границу. Как избежать проблем из-за неправильно оформленного согласия на выезд, узнавал Фокус

Фокус совместно с Государственной пограничной службой сформулировал 5 правил, которые помогут без проблем выехать с ребёнком за границу одному из родителей.

Нотариально заверенное согласие — обязательно

Каждый ребёнок до 16 лет, независимо от наличия у него загранпаспорта, должен получить согласие (доверенность) второго родителя на выезд за границу в том случае, если он едет с только с одним из родителей. Это правило распространяется и для пар, состоящих в браке, и для разведённых.



Как объясняют в Госпогранслужбе, подобные бюрократические сложности связаны с тем, что для ребёнка до 16 лет есть специфические требования для передвижения. Нынешние правила выезда детей за границу были сформулированы в рамках выполнения Украиной обязательств присоединения к Конвенции о противодействии торговле детьми. То есть правила пересечения границы гражданами Украины отвечают международным стандартам по недопущению торговли детьми.





Каждый ребёнок до 16 лет, независимо от наличия у него загранпаспорта, должен получить согласие (доверенность) второго родителя на выезд за границу в том случае, если он едет с только с одним из родителей. Это правило распространяется и для пар, состоящих в браке, и для разведённых. Как объясняют в Госпогранслужбе, подобные бюрократические сложности связаны с тем, что для ребёнка до 16 лет есть специфические требования для передвижения. Нынешние правила выезда детей за границу были сформулированы в рамках выполнения Украиной обязательств присоединения к Конвенции о противодействии торговле детьми. То есть правила пересечения границы гражданами Украины отвечают международным стандартам по недопущению торговли детьми. Основные пункты доверенности. В доверенности на выезд ребёнка должны быть указаны две основные вещи. Первое — срок, на который она выдаётся. Второе — страны, куда разрешён выезд ребёнка. Документ должен быть заверен нотариусом в соответствии с законом о нотариате — на специальном бланке, с печатью. Конечно, указывается информация о родителях (ФИО, номер паспорта, ИНН) и о ребёнке.





Для Шенгенской зоны указывать конкретную страну необязательно

Шенгенская зона — это единое территориальное пространство. Поэтому в согласии можно указывать «выезд в страны Шенгенской зоны». Даже если будет прописано разрешение для Польши, но в результате ребёнок с родителем поедут в Германию, то проблем на украинской границе быть не должно.





Шенгенская зона — это единое территориальное пространство. Поэтому в согласии можно указывать «выезд в страны Шенгенской зоны». Даже если будет прописано разрешение для Польши, но в результате ребёнок с родителем поедут в Германию, то проблем на украинской границе быть не должно. Максимальный срок доверенности не определён

Законодательство чётко не определяет, на какой срок выдаётся согласие. Как правило, выдают на полгода или на год. Срок пребывания в стране выезда указывать необязательно.





Законодательство чётко не определяет, на какой срок выдаётся согласие. Как правило, выдают на полгода или на год. Срок пребывания в стране выезда указывать необязательно. Одна доверенность — одна поездка. Но это не точно

Нотариально удостоверенное согласие должно выдаваться только на одну поездку. В Госпогранслужбе уверяют, что по одному документу нельзя выезжать с ребёнком несколько раз. Однако, по их же словам, пограничники не обязаны проверять количество поездок по каждой доверенности. Забрать законно выданный документ на границе или ставить на нём отметки о выезде пограничники тоже не могут.

Перспективы

Сейчас в Верховной Раде ко второму чтению готовятся изменения в Семейный и Гражданский кодексы, которые предусматривают, что согласие станут выдавать на срок до трёх лет и оно будет многоразовым. То есть документ будет действовать в течение всего этого срока, и один из родителей имеет право свободно выезжать за границу с ребёнком. Это будет проще и дешевле. После принятия закона должны быть откорректированы и Правила пересечения границы, где будет прописано, как по новому порядку указывать страны, в которые разрешено выезжать ребёнку с одним из родителей.

Исключения

Согласие одного из родителей на выезд ребёнка за границу не нужно в таких случаях:

— смерть второго родителя;

— решение суда о лишении родительских прав второго из родителей;

— решение суда о признании второго из родителей без вести пропавшим;

— решение суда о признании второго из родителей недееспособным;

— решение суда о предоставлении разрешения на выезд из Украины гражданину, не достигшему 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей;

— неуплата алиментов, превышающих сумму платежей за шесть месяцев (необходима справка из государственной исполнительной службы, её можно взять в местном управлении юстиции).

Всё это должно подтверждаться соответствующими документами или нотариально заверенными копиями.