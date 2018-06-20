На волю, в пампасы. 5 правил для оформления согласия на выезд ребёнка за границу

Фокус совместно с Государственной пограничной службой сформулировал 5 правил, которые помогут без проблем выехать с ребёнком за границу одному из родителей.
- Нотариально заверенное согласие — обязательно
Каждый ребёнок до 16 лет, независимо от наличия у него загранпаспорта, должен получить согласие (доверенность) второго родителя на выезд за границу в том случае, если он едет с только с одним из родителей. Это правило распространяется и для пар, состоящих в браке, и для разведённых.
Как объясняют в Госпогранслужбе, подобные бюрократические сложности связаны с тем, что для ребёнка до 16 лет есть специфические требования для передвижения. Нынешние правила выезда детей за границу были сформулированы в рамках выполнения Украиной обязательств присоединения к Конвенции о противодействии торговле детьми. То есть правила пересечения границы гражданами Украины отвечают международным стандартам по недопущению торговли детьми.
- Основные пункты доверенности. В доверенности на выезд ребёнка должны быть указаны две основные вещи. Первое — срок, на который она выдаётся. Второе — страны, куда разрешён выезд ребёнка. Документ должен быть заверен нотариусом в соответствии с законом о нотариате — на специальном бланке, с печатью. Конечно, указывается информация о родителях (ФИО, номер паспорта, ИНН) и о ребёнке.
- Для Шенгенской зоны указывать конкретную страну необязательно
Шенгенская зона — это единое территориальное пространство. Поэтому в согласии можно указывать «выезд в страны Шенгенской зоны». Даже если будет прописано разрешение для Польши, но в результате ребёнок с родителем поедут в Германию, то проблем на украинской границе быть не должно.
- Максимальный срок доверенности не определён
Законодательство чётко не определяет, на какой срок выдаётся согласие. Как правило, выдают на полгода или на год. Срок пребывания в стране выезда указывать необязательно.
- Одна доверенность — одна поездка. Но это не точно
Нотариально удостоверенное согласие должно выдаваться только на одну поездку. В Госпогранслужбе уверяют, что по одному документу нельзя выезжать с ребёнком несколько раз. Однако, по их же словам, пограничники не обязаны проверять количество поездок по каждой доверенности. Забрать законно выданный документ на границе или ставить на нём отметки о выезде пограничники тоже не могут.
Перспективы
Сейчас в Верховной Раде ко второму чтению готовятся изменения в Семейный и Гражданский кодексы, которые предусматривают, что согласие станут выдавать на срок до трёх лет и оно будет многоразовым. То есть документ будет действовать в течение всего этого срока, и один из родителей имеет право свободно выезжать за границу с ребёнком. Это будет проще и дешевле. После принятия закона должны быть откорректированы и Правила пересечения границы, где будет прописано, как по новому порядку указывать страны, в которые разрешено выезжать ребёнку с одним из родителей.
Исключения
Согласие одного из родителей на выезд ребёнка за границу не нужно в таких случаях:
— смерть второго родителя;
— решение суда о лишении родительских прав второго из родителей;
— решение суда о признании второго из родителей без вести пропавшим;
— решение суда о признании второго из родителей недееспособным;
— решение суда о предоставлении разрешения на выезд из Украины гражданину, не достигшему 16-летнего возраста, без согласия и сопровождения второго из родителей;
— неуплата алиментов, превышающих сумму платежей за шесть месяцев (необходима справка из государственной исполнительной службы, её можно взять в местном управлении юстиции).
Всё это должно подтверждаться соответствующими документами или нотариально заверенными копиями.