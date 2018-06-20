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Президент подписал закон о трансплантации органов

Президент подписал закон о трансплантации органов
Петр Порошенко / Фото: Пресс-служба президента

Единую госсистему трансплантации планируют создать до 1 октября

20.06.18 127
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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон № 2386а-1 о трансплантации человеческих органов. Такие данные содержит карточка документа на сайте парламента.

Согласно закону, каждый человек при жизни может согласиться на посмертное донорство или отказаться. Еще есть возможность сказать о своей позиции доверенному лицу. Информацию об этом планируют хранить в защищенной электронной системе: Единой государственной инфосистеме трансплантации.

Закон предусматривает достойное отношение к телу человека в случае посмертного донорства (в действующем законе предусмотрено, что трансплантация анатомических материалов не должна привести к изуродованию тела).

Если при жизни человек не дал своего согласия/отказа на донорство, об этом спросят его близких. Только с их разрешения анатомические материалы могут трансплантировать.

Отмечается, что не будут использовать органы человека после его смерти, если он при жизни выступил против или же не позволили его родственники. Запрещается использование анатомических материалов, если не у кого спросить разрешения; если против суд, правоохранители или судмедэксперт. Не могут быть донорами посмертно ветераны АТО и ООС; дети-сироты; признанные недееспособными; а также те, личность которых не установлена.

Единую госсистему трансплантации планируют создать до 1 октября. Конфиденциальную информацию реестров смогут просматривать трансплант-координатор, должностное лицо ответственного за трансплантацию органа исполнительной власти, судмедэксперты. В качестве предохранителя реестр будет фиксировать данные о том, кто и когда интересовался информацией из системы.

Отметим, Верховная Рада приняла закон о трансплантации в мае 2018 года 255 голосами народных депутатов.

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