Турчинов: План Авакова по деоккупации Донбасса – вариант инициативы Порошенко

Стратегия "малых шагов", предложенная главой МВД Арсеном Аваковым для деоккупации Донбасса, является одним из вариантов реализации мирных инициатив президента Петра Порошенко. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Хочу сказать, что это не альтернативный план, как некоторые пытаются его представить. Наоборот, это один из вариантов реализации мирных инициатив президента Порошенко", - подчеркнул Турчинов.

Он пояснил, что этот план предполагает проводить деоккупацию не на всей территории сразу, а поэтапно.

"Шаг за шагом: отработали отдельный район или город, восстановили в нем правовое и социально-экономическое поле Украины, - продвигаемся дальше", - рассказал он.

При этом Турчинов отметил, что любой формат мирной деоккупации Донбасса, а не поэтапное освобождение региона вооруженным путем, упирается в нежелание России прекратить агрессию, и он не ожидает изменения российской политики в ближайшее время.

Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает вводить миротворцев на оккупированные территории Донбасса поэтапно с одновременной заменой администрации боевиков на украинскую. Свой план он назвал стратегией "малых шагов".