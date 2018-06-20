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Главная » Страна » Турчинов: План Авакова по деоккупации Донбасса – вариант инициативы Порошенко

Турчинов: План Авакова по деоккупации Донбасса – вариант инициативы Порошенко

Турчинов: План Авакова по деоккупации Донбасса – вариант инициативы Порошенко
Александр Турчинов / Фото: Пресс-служба СНБО

Секретарь СНБО отметил, что любой формат мирного освобождения региона упирается в нежелание России прекратить агрессию

20.06.18 149
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Стратегия "малых шагов", предложенная главой МВД Арсеном Аваковым для деоккупации Донбасса, является одним из вариантов реализации мирных инициатив президента Петра Порошенко. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в интервью агентству Интерфакс-Украина.

"Хочу сказать, что это не альтернативный план, как некоторые пытаются его представить. Наоборот, это один из вариантов реализации мирных инициатив президента Порошенко", - подчеркнул Турчинов.

Он пояснил, что этот план предполагает проводить деоккупацию не на всей территории сразу, а поэтапно.

"Шаг за шагом: отработали отдельный район или город, восстановили в нем правовое и социально-экономическое поле Украины, - продвигаемся дальше", - рассказал он.

При этом Турчинов отметил, что любой формат мирной деоккупации Донбасса, а не поэтапное освобождение региона вооруженным путем, упирается в нежелание России прекратить агрессию, и он не ожидает изменения российской политики в ближайшее время.

Напомним, Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает вводить миротворцев на оккупированные территории Донбасса поэтапно с одновременной заменой администрации боевиков на украинскую. Свой план он назвал стратегией "малых шагов".

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