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Главная » Страна » В Украине вдвое увеличилось количество исчезновений людей, - ООН

В Украине вдвое увеличилось количество исчезновений людей, - ООН

В Украине вдвое увеличилось количество исчезновений людей, - ООН
Фото из открытых источников

Зафиксировано 93 случая исчезновения людей

20.06.18 208
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 93 случая незаконных исчезновений или произвольных задержаний по обе стороны линии разграничения на Донбассе.

Об этом со ссылкой на доклад ООН сообщает "Громадське".

Отмечается, что 28 из этих случаев произошли в период с 16 февраля до 15 мая 2018 года, что почти вдвое больше, чем за предыдущие четыре месяца.

Кроме того, в ООН отмечают "отсутствие эффективного расследования ранее задокументированных случаев произвольного задержания и пыток".

Ранее сообщалось, что с начала боевых действий на Донбассе (апрель 2014 года) погибло 2 725 гражданских лиц, без учета жертв Boeing МН17.

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