Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
Спецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВистыОщадбанк
Еще
Все статьиСпецтемыСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВистыОщадбанк
Главная » Страна » Я держусь и по-прежнему уверен в победе, - Сенцов
Освобождение заложников Кремля

Я держусь и по-прежнему уверен в победе, - Сенцов

Я держусь и по-прежнему уверен в победе, - Сенцов
Олег Сенцов / Фото: Телеграф

Политзаключенный написал письмо российскому кинокритику Андрею Плахову

20.06.18 264
000

Украинский политзаключенный Олег Сенцов написал письмо российскому кинокритику Андрею Плахову.

Текст письма кинокритик опубликовал в Facebook.

"Радостно слышать, что некоторые российские кинематографисты стали меня поддерживать открыто на официальных площадках, а не только в интернете. Оказывается, это так не сложно - просто не бояться высказать свое мнение... Я держусь и по-прежнему уверен в победе", - написал Сенцов.

Плахов отметил, что письмо было написано 16 июня, в субботу.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко. 7 июня он прекратил голодать в связи с состоянием здоровья.

 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Чемпионат пройдёт. Россия — останется. От мундиаля не стоит ждать чего-то большего, чем тонны выпитого пиваМесто США в Совете ООН по правам человека хочет занять РоссияСила воли. Почему Олег Сенцов и другие политзаключенные безразличны украинскому государству
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3261
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57480
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 4760
  4. Мои года, моё богатство. Как в Украине изменится система накопления пенсий 10336
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 20705
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 10326
  7. Кандидаты на вылет. 6 вещей, которые исчезают из обихода 16178
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 17310
  9. Идеальные управители. 33 лучших менеджера 2018 года 10314
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 7624
  1. Гроза над Азовом. Сможет ли Украина дипломатическим путем выйти из назревающего кризиса 3436 / 3524
  2. Идущие порознь. Чем Порошенко ответит Тимошенко 2827 / 2987
  3. В Минсоцполитики рассказали, почему у украинцев самые низкие зарплаты в Европе 2803 / 3207
  4. В России хотят упростить процедуру получения гражданства украинцами 2400 / 2081
  5. Суд пересмотрит решение об аресте Савченко 2114 / 2360
  6. В Москве задержали актеров, вышедших на акцию в поддержку Сенцова 2109 / 2318
  7. Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2" 1668 / 1936
  8. Минздрав просит полицию и прокуратуру проверить Охматдет 1454 / 1596
  9. В Австралии усыпили старейшегего орангутана в мире 1386 / 1478
  10. В США убит второй за сутки рэпер 1378 / 1513
  1. Гроза над Азовом. Сможет ли Украина дипломатическим путем выйти из назревающего кризиса 27 / 3524
  2. Самая главная труба. Победит ли украинская ГТС "Северный поток-2" 10 / 1936
  3. Идущие порознь. Чем Порошенко ответит Тимошенко 10 / 2987
  4. Минздрав разработал мобильное приложение для проверки назначенных лекарств 6 / 213
  5. Минздрав просит полицию и прокуратуру проверить Охматдет 5 / 1596
  6. Три бокала пива в неделю немного уменьшают риск заболевания раком, - ученые 5 / 1117
  7. В России хотят упростить процедуру получения гражданства украинцами 4 / 2081
  8. В Москве задержали актеров, вышедших на акцию в поддержку Сенцова 4 / 2318
  9. Фокус №21 (576) 4 / 45
  10. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 4 / 3325
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.