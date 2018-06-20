Я держусь и по-прежнему уверен в победе, - Сенцов

Украинский политзаключенный Олег Сенцов написал письмо российскому кинокритику Андрею Плахову.

Текст письма кинокритик опубликовал в Facebook.

"Радостно слышать, что некоторые российские кинематографисты стали меня поддерживать открыто на официальных площадках, а не только в интернете. Оказывается, это так не сложно - просто не бояться высказать свое мнение... Я держусь и по-прежнему уверен в победе", - написал Сенцов.

Плахов отметил, что письмо было написано 16 июня, в субботу.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных. 31 мая голодовку также начал Кольченко. 7 июня он прекратил голодать в связи с состоянием здоровья.