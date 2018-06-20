Жебривского назначили аудитором НАБУ с нарушением закона, - Сытник

Экс-глава Донецкой ОВГА якобы не соответствует критериям на эту должность

Павел Жебривский не соответствует критериям на должность аудитора НАБУ, которые определены законодательством. Об этом заявил директор бюро Артем Сытник, передают Українські Новини.

"Он не отвечает критерием, определенным статьей 26 закона о НАБУ", - сказал он.

Согласно ч. 6 ст. 26 закона о НАБУ аудиторов ведомства назначают из числа лиц, которые "имеют значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также которые имеют безупречную деловую репутацию".

В Центре противодействия коррупции также заявили, что Павел Жебривский, согласно его официальной биографии, опыта работы за границей или в международных организациях не имеет.

"Назначение аудитора НАБУ с нарушением закона может быть обжаловано в суде. Именно поэтому, если информация о наличии у него заграничного или международного опыта не будет подтверждена документами, мы пойдем с коллективным иском от антикоррупционных общественных организаций в суд", - сообщила юрист ЦПК Елена Щербань.

Сам Жебривский утверждает, что опыт его работы соответствует требованиям к должности аудитора НАБУ, сообщает LB.ua.

"Следователем работал, в прокуратуре работал, а в судах за рубежом и в международных организациях не работал. Забыл 2007-2012 год - член Украинской парламентской делегации в ОБСЕ ", - сказал Жебривский.

Напомним, Павел Жебривский последние три года возглавлял Донецкую областную военно-гражданскую администрацию. 9 июня он попросил президента об отставке. 13 июня Кабинет министров ее одобрил.

19 июня президент Петр Порошенко назначил Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.