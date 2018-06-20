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Главная » Страна » Жебривского назначили аудитором НАБУ с нарушением закона, - Сытник
Жебривского назначили аудитором НАБУ с нарушением закона, - Сытник
Артем Сытник / Фото: flickr.com/photos/nab_ukr
Борьба (за) против коррупции по-украински

Жебривского назначили аудитором НАБУ с нарушением закона, - Сытник

Экс-глава Донецкой ОВГА якобы не соответствует критериям на эту должность

20.06.18 1022
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Павел Жебривский не соответствует критериям на должность аудитора НАБУ, которые определены законодательством. Об этом заявил директор бюро Артем Сытник, передают Українські Новини.

"Он не отвечает критерием, определенным статьей 26 закона о НАБУ", - сказал он.

Согласно ч. 6 ст. 26 закона о НАБУ аудиторов ведомства назначают из числа лиц, которые "имеют значительный опыт работы в органах предварительного расследования, прокуратуры, судах за рубежом или международных организациях, обладающих необходимыми знаниями и навыками для проведения такой оценки (аудита), а также которые имеют безупречную деловую репутацию".

В Центре противодействия коррупции также заявили, что Павел Жебривский, согласно его официальной биографии, опыта работы за границей или в международных организациях не имеет.

"Назначение аудитора НАБУ с нарушением закона может быть обжаловано в суде. Именно поэтому, если информация о наличии у него заграничного или международного опыта не будет подтверждена документами, мы пойдем с коллективным иском от антикоррупционных общественных организаций в суд", - сообщила юрист ЦПК Елена Щербань. 

Сам Жебривский утверждает, что опыт его работы соответствует требованиям к должности аудитора НАБУ, сообщает LB.ua.

"Следователем работал, в прокуратуре работал, а в судах за рубежом и в международных организациях не работал. Забыл 2007-2012 год - член Украинской парламентской делегации в ОБСЕ ", - сказал Жебривский. 

Напомним, Павел Жебривский последние три года возглавлял Донецкую областную военно-гражданскую администрацию. 9 июня он попросил президента об отставке. 13 июня Кабинет министров ее одобрил.

19 июня президент Петр Порошенко назначил Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.

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