Кабмин утвердил стратегию развития оборонно-промышленного комплекса до 2028 года

Кабинет министров одобрил стратегию развитию оборонно-промышленного комплекса (ОПК) на период до 2028 года.

Решение было принято на заседании правительства в среду, 20 июня, сообщает 112.ua.

В документе говорится, что финансовое обеспечение будет осуществляться на уровне не менее 0,5% ВВП.

"Целью стратегии является создание условий для модернизации и опережающего развития ОПК. Таким образом, планируется до 2023 года осуществить оптимизацию управления активами предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также снять запрет на участие иностранного капитала и ведение совместной деятельности с украинскими военными предприятиями", - говорится в материале.

Сообщается, что до 2028 года планируется провести приватизацию государственных предприятий, кроме тех, которые задействованы в производстве "критически важной продукции".

Кроме того, ожидается, что украинское авиастроение выйдет на африканский и частично европейский рынок, а после - на Азиатско-Тихоокеанский и американский рынки.

Приоритетом является обеспечение нужд стран африканского рынка с дальнейшей переориентацией на американский рынок.

Стратегия также предусматривает проведения анализа кораблестроения на предмет необходимости восстановления производственных мощностей, утраченных в результате аннексии Крыма Российской Федерацией.

Напомним, в мае в Национальном антикоррупционном бюро заявили о разоблачении злоупотребления и растраты на 15 украинских предприятиях оборонно-промышленного комплекса.