Длительное препятствование в посещении Сенцова взывает у омбудсмена обоснованные опасения относительно его здоровья

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова призвала свою российскую коллегу Татьяну Москалькову помочь освободить незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова из тюрьмы. Соответствующее письмо она обнародовала в Facebook.

"Основываясь на принципе гуманизма и общечеловеческих ценностях, которыми руководствуются в своей деятельности национальные учреждения по правам человека, прошу Вас способствовать освобождению Олега Сенцова от отбывания наказания по гуманитарным причинам и обратиться с соответствующей просьбой к президенту Российской Федерации В. Путину", - говорится в письме.

Украинский омбудсмен также отметила, что длительное препятствование в посещении Сенцова взывает обоснованные опасения относительно его здоровья.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.