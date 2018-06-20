Тело пропавшего в Одесской области мальчика нашли в море

В Одесской области местные жители нашли тело утонувшего мальчика в районе базы отдыха "Дачия", на расстоянии 2 м от береговой линии.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области.
Спасатели достали тело подростка было изъято на берег. Причина смерти и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Напомним, 18 июня 11-летний воспитанник Килийской детской юношеской спортивной школы исчез на море во время отдыха. В течение двух суток силами спасателей ГУ ГСЧС Украины в Одесской области, работников национальной полиции, представителей местных органов власти и местных жителей проводились поиски мальчика.