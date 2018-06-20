В ГПУ заявляют об активизации взяточников

В Генеральной прокуратуре Украины заявляют об активизации взяточников в последнее время.
Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко, передает УНН.
"В отличие от позапрошлой недели, наблюдается рост активности коррупционеров почти на 40%. В частности, за неделю, прошедшую, правоохранители зафиксировали 16 фактов получения неправомерной выгоды", - сказал Лысенко.
По его словам, среди взяточников - чиновники государственных органов власти, полицейские, военнослужащие, представители спасательной, пограничной, налоговой службы и инспектор рыбного патруля. При этом размер выявленных взяток на прошлой неделе колебался - от 1,5 тыс. грн до 4 тыс. долл.
Напомним, сотрудники СБУ за три года задержали во время получения взятки 2 147 государственных служащих. Кроме того, силовики во время получения взятки задержали 25 судей. При чем, СБУ выявила гораздо больше фактов получения взяток судьями, чем другие правоохранительные органы.