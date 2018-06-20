Комитет Верховной Рады поддержал переименование двух областей

Решение теперь за всем парламентом

В Верховной Раде Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал предложение переименовать Днепропетровскую и Кировоградскую области.

Об этом написал председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович в Facebook.

"Комитет по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления ВРУ поддержал предложение переименовать Днепропетровскую область в Сичеславскую, а Кировоградскую в Кропивницкую. Декоммунизацию не остановить", - написал Вятрович.

Напомним, 19 июня 2016 года Верховная Рада Украины в рамках выполнения закона о декоммунизации переименовала областной центр Днепропетровск в Днепр. Соответствующий проект постановления №3864 в целом поддержали 247 народных депутатов.

14 июля того же года Верховная Рада приняла решение о переименовании города Кировограда в Кропивницкий. За соответствующее постановление №4222 проголосовали 238 депутатов.