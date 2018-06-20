Турчинов рассказал, как в 2004 году ездил с автоматом Калашникова в сумке

Секретарь СНБО Александр Турчинов призвал украинских политиков поменять свое отношение к выборам. Об этом он рассказал в интервью Интерфакс-Украина.

"У нас есть, к сожалению, ущербная политическая традиция – парламентские и президентские выборы превращаются чуть ли не в вооруженное противостояние. Такое ощущение, что каждые выборы у нас как "последний шанс", и кто победит – получает все. Не выборы, а судный день. И претенденты на политическую власть пытаются ее добыть любым путем. Для многих из них цель оправдывает средства, а такого не должно быть. Нет такой цели, которая может оправдать любые, в том числе и грязные, средства ее достижения, такие как провокации, фальсификации, ложь, подкуп, коррупция…", - отметил Турчинов.

В связи с этим он добавил, что выборы не должны превращаться в "стихийное бедствие" для страны.

"Поэтому нам надо менять наше отношение к власти, и, соответственно, к выборам как к "последнему и решительному бою". Не могут выборы для страны быть стихийным бедствием. Не могут они превращаться в ситуацию, когда люди теряют какие-то моральные ограничения и готовы на все, чтобы поднять свои рейтинги или получить дополнительные голоса", - заявил секретарь СНБО.

В качестве примера Турчинов привел события 2004 года, когда накануне начала Оранжевой революции вынужден был ездить с автоматом Калашникова в сумке, опасаясь нападения "боевиков" Партии регионов.

"Вы знаете, я проходил многие выборы, и я помню, когда ехал в штаб в день голосования и у меня в спортивной сумке лежал автомат Калашникова. Это был 2004 год. Второй тур выборов в президенты, накануне начала Оранжевой революции. Нас предупредили, что боевики, нанятые Партией регионов, готовятся к штурму нашего штаба. Это ненормально... В демократической стране такого быть не может", - рассказал он.

Напомним, очередные выборы президента Украины должны состояться в марте 2019 года, а парламентские выборы – в октябре 2019 года.