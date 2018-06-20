В 100 км от государственной границы в Черновицкой области пограничники разоблачили контрабандистов с крупной партией сигарет, к нарушителям применили предупредительный выстрел.
Об этом 20 июня сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).
Контрабандисты во время преследования бросили 20 ящиков сигарет.
"Еще 10 ящиков табачных изделий пограничники этого же отряда задержали позже, на другом направлении", - добавили в ведомстве.
Нарушителям удалось убежать, их поиски продолжаются.
Изъятые сигареты привезли в отдел пограничников. Их планируют передать фискальной службе.
Отметим, вчера 19 июня в Черновицкой области также произошел инцидент со стрельбой пограничников. Впоследствии в ГПСУ объяснили, что пограничник открыл огонь в ответ на агрессивное поведение группы местных жителей, которые защищали контрабандистов-беглецов.
Напомним, Кабмин анонсирует ударную борьбу с контрабандой. Правоохранительные ведомства договорились о совместном плане.