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Фото Пограничники в Черновцах применили оружие против контрабандистов

<span class="label red">Фото</span> Пограничники в Черновцах применили оружие против контрабандистов
Фото: ГСПУ

Это уже второй случай за два дня

20.06.18 29
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В 100 км от государственной границы в Черновицкой области пограничники разоблачили контрабандистов с крупной партией сигарет, к нарушителям применили предупредительный выстрел.

Об этом 20 июня сообщили в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

Контрабандисты во время преследования бросили 20 ящиков сигарет.

"Еще 10 ящиков табачных изделий пограничники этого же отряда задержали позже, на другом направлении", - добавили в ведомстве.

Нарушителям удалось убежать, их поиски продолжаются.

Изъятые сигареты привезли в отдел пограничников. Их планируют передать фискальной службе.

Отметим, вчера 19 июня в Черновицкой области также произошел инцидент со стрельбой пограничников. Впоследствии в ГПСУ объяснили, что пограничник открыл огонь в ответ на агрессивное поведение группы местных жителей, которые защищали контрабандистов-беглецов.

Напомним, Кабмин анонсирует ударную борьбу с контрабандой.  Правоохранительные ведомства договорились о совместном плане.

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