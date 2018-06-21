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Главная » Страна » Донецкую область возглавит генерал СБУ, - Жебривский

Донецкую область возглавит генерал СБУ, - Жебривский

Донецкую область возглавит генерал СБУ, - Жебривский
Александр Куць/Фото: Скриншот

41-летний генерал-майор СБУ Александр Куць с 2015 по 2017 годы возглавлял управление ведомства в Донецкой области

21.06.18 1375
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Кабинет министров Украины утвердил кандидатуру генерала СБУ Александра Куця на должность главы Донецкой областной военно-гражданской администрации.

Об этом в эфире "5 канала" заявил экс-губернатор области Павел Жебривский.

"Это уже не секрет. Сегодня (20 июня) Кабмин утвердил генерала СБУ Александра Куця на должность (главы Донецкой военно-гражданской администрации)", − сообщил Жебривский.

Он уверен, что президент Украины Петр Порошенко в ближайшее время рассмотрит кандидатуру Куця и обнародует соответствующий указ.

Отметим, 41-летний генерал-майор СБУ Александр Куць с 2015 по 2017 годы возглавлял управление ведомства в Донецкой области. В августе 2017 года он стал руководить вновь созданным Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, Павел Жебривский последние три года возглавлял Донецкую областную военно-гражданскую администрацию. 9 июня он попросил президента об отставке. 13 июня Кабинет министров ее одобрил.

19 июня президент Петр Порошенко назначил Жебривского аудитором Национального антикоррупционного бюро.

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