Глава литовского МИД посетит Луганскую область

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс планирует посетить Луганскую область, чтобы увидеть ситуацию с безопасностью в регионе.
Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.
Глава литовского МИД хочет обсудить на месте, как официальный Вильнюс может поддержать малое и среднее предпринимательство на Донбассе.
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Отметим, что в 2016 году глава литовского МИД уже приезжал на Донбасс. Во время его визита в Широкино боевики устроили минометный обстрел.