В Полтаве у маршрутки во время движения отпали два колеса. Об этом сообщает Полтавщина.
Инцидент произошел на улице Маршала Бирюзова, на Решетиловском путепроводе. Микроавтобус Рута 20 ПЕ двигался по 51 маршруту в направлении площади Зыгина.
Фото: poltava.to
Отмечается, что маршрутка, несмотря на то, что перевозит пассажиров уже больше года, была незаконной. Также она "находится в далеком от идеального состоянии".
Фото: poltava.to
Полиция составила на водителя два протокола из-за неудовлетворительного технического состояния автобуса.
Ранее в Киеве во время движения у маршрутки номер 529 отпали двери.