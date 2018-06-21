В Полтаве у маршрутки во время движения отпали два колеса. Об этом сообщает Полтавщина.



Инцидент произошел на улице Маршала Бирюзова, на Решетиловском путепроводе. Микроавтобус Рута 20 ПЕ двигался по 51 маршруту в направлении площади Зыгина.

Фото: poltava.to

Отмечается, что маршрутка, несмотря на то, что перевозит пассажиров уже больше года, была незаконной. Также она "находится в далеком от идеального состоянии".

Фото: poltava.to

Полиция составила на водителя два протокола из-за неудовлетворительного технического состояния автобуса.



Ранее в Киеве во время движения у маршрутки номер 529 отпали двери.