На линии разграничения в районе ООС застряли 245 авто

В КП въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил в четверг, 21 июня, в очередях находится 245 автомобилей.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/60; "Марьинка" - 40/60; "Новотроицкое" - 30/25; "Гнутово" - 20/10", - говорится в сообщении.
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За прошедшие сутки через КПВВ проследовало 45 тысяч человек и 5,7 тысячи транспортных средств.
Помимо этого, через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" проследовало 10 грузовых машин с пищевыми наборами, товарами медицинского назначения и арматурой общим весом почти 152 тонны от Международного комитета Красного Креста.