Мэр Белгорода-Днестровского Алла Гинак подала в отставку

Мэр Белгорода-Днестровского (Одесская область) Алла Гинак подала в отставку из-за политического кризиса в городе.



Об этом она написала на своей странице в Facebook.



По словам Гинак, из-за политической борьбы в городе не удается решить многие проблемы.



"Искать пути решения тех или иных вопросов, решать все насущные проблемы города можно. Можно лишь тогда, когда это единая цель всех ветвей власти! Когда депутаты и мэр, избранные народом, и чиновники, назначенные на ответственные посты, руководители коммунальных предприятий объединены одной целью – возродить город, вдохнуть в него жизнь", – отметила Гинак.

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Она поблагодарила всех, кто ее поддерживал и поддерживает и отметила, что продолжит работать на благо города через благотворительный фонд.



Ранее СМИ сообщали, что в конце мая Алла Гинак обратилась к Верховной Раде с просьбой распустить местный городской совет из-за блокирования депутатами проведения сессии. Также она заявляла о проблемах с водой и капремонтом улиц в городе.



Алла Гинак была избрана мэром Белгорода-Днестровского Одесской области в октябре 2015 года от партии Блок Петра Порошенко "Солидарность". Она набрала более 45% голосов. До этого возглавляла обувную фабрику "Белста".

Отметим, ранее председатель Хмельницкой облгосадминистрации Александр Корнийчук подал в отставку.