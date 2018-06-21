Красный Крест отправил на Донбасс 152 тонны гумпомощи

Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила десять грузовиков с гуманитарной помощью для жителей оккупированной части Донецкой области.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
"Через контрольный пункт въезда-выезда Новотроицкое проследовало 10 грузовых машин с пищевыми наборами, товарами медицинского назначения и арматурой общим весом почти 152 тонн от Международного комитета Красного Креста", – говорится в сообщении.
Ранее Беларусь отправила гумпомощь Украине. В состав гуманитарного груза вошли холодильники, продукты питания и мебель.